A Puglianello Armonie di Natale – Suoni e Luci d’Inverno il concerto il 20 dicembre

Il Comune di Puglianello, in collaborazione con l’Associazione Musica & Arte – Laboratorio Musicale, organizza il concerto “Armonie di Natale – Suoni e Luci d’Inverno”, che si terrà il 20 dicembre 2025 alle ore 20:30 presso la Sala Consiliare. Un appuntamento musicale dedicato alle festività natalizie, volto a coinvolgere la comunità in un’atmosfera di musica e convivialità.

Tempo di lettura: 2 minuti “Il Comune di Puglianello, in collaborazione con l’Associazione Musica & Arte – Laboratorio Musicale, è lieto di annunciare l’evento “Armonie di Natale – Suoni e Luci d’Inverno”, in programma venerdì 20 dicembre 2025 alle ore 20:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Puglianello. Si tratta di una serata speciale dedicata alla magia del Natale, pensata per coinvolgere grandi e piccini attraverso melodie tradizionali, grandi classici senza tempo e suggestioni musicali capaci di creare un’atmosfera di condivisione, emozione e comunità. L’evento, a ingresso gratuito, ha carattere didattico ed è realizzato dagli allievi e dai docenti dell’Associazione Musica & Arte, realtà che da anni opera sul territorio con l’obiettivo di promuovere la cultura musicale e valorizzare i giovani talenti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche: Concerto di Natale per Tony Colombo, al Palapartenope di Napoli grande evento il 25 dicembre

Leggi anche: “Concerto di Natale” per Tony Colombo il 25 dicembre al Palapartenope

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Puglianello si accende di magia nel weekend dell’Immacolata con il “VILLAggio di Natale” - Cresce la trepidante attesa nel suggestivo borgo medievale telesino, ormai conosciuto come la Cittadina delle Eccellenze. ntr24.tv

Puglianello si accende di magia - Puglianello si accende di magia: Villa Marchitto diventa un incantevole “VILLAggio di Natale” – 6, 7 e 8 dice mbre2025 dalle 16. vivitelese.it