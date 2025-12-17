A Pozzuoli arte e roccocò | nel Rione Terra torna il festival del dolce

Nel suggestivo scenario del Rione Terra, Pozzuoli si prepara a ospitare la seconda edizione di RocCocò Fest, un evento che unisce l’arte e la tradizione dei dolci natalizi. Un’occasione unica per immergersi in un’atmosfera magica, tra creazioni artistiche e delizie tipiche, celebrando la bellezza delle festività in un contesto ricco di storia e cultura.

© Sbircialanotizia.it - A Pozzuoli arte e roccocò: nel Rione Terra torna il festival del dolce A Pozzuoli, nel cuore del Rione Terra, la dolcezza natalizia incontra l’arte con la seconda edizione di RocCocò Fest. Sabato 20 dicembre, dalle 16.00, il Museo Diocesano diventa il punto di partenza di un percorso che unisce tradizione, degustazioni e racconti del territorio flegreo. Un festival tra pasticceria e stile Rococò La rassegna nasce con . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it Leggi anche: Il regista Loris Lai ospite a Terra di Siena. Torna al Pendola il festival cinematografico Leggi anche: Arte, design e relazioni urbane”, il festival Trip torna a Torino Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Pozzuoli celebra il roccocò tra gusto, arte e identità: torna il RocCocò Fest - Pozzuoli si prepara ad accogliere la seconda edizione del RocCocò Fest, rassegna che intreccia tradizione gastronomica e patrimonio artistico, mettendo al ... pupia.tv

Pozzuoli, al via la seconda edizione di RocCocò Fest - Rassegna dedicata al Roccocò, dolce della tradizione natalizia ... napolivillage.com

Il tempo sospeso di Rione Terra: Panorama porta l’arte contemporanea a Pozzuoli - Il mare si intravede da una prospettiva sopraelevata e in ritagli dagli angoli acuti, ricavati tra gli scorci creati da svolte ... exibart.com

Pozzuoli, al via la seconda edizione di RocCocò Fest. Il tour flegreo tra pasticceria e arte Sabato 20 dicembre... - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.