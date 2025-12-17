a piacenza il graduation day del double degree per 48 neolaureati

Venerdì 19 dicembre, nell’auditorium Mazzocchi del campus di Piacenza, si svolgerà il Graduation Day del Double Degree, occasione di celebrazione per 48 neolaureati della facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica, con inizio alle ore 10.30. La cerimonia rappresenta un momento di riconoscimento e festeggiamento per i laureati.

Vestiti in toga e tocco, saranno 48 gli studenti.

