A Ottaviano Paviè celebra i clienti tra bracciali saldati e maxi premio

A Ottaviano Paviè, una serata di dicembre ha trasformato un acquisto in un momento speciale, tra bracciali saldati e un maxi premio. L'evento ha visto protagonisti i clienti, che hanno condiviso un'esperienza unica nel cuore della cittadina, celebrando la fedeltà e l'arte della gioielleria.

