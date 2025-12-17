A Ottaviano Paviè celebra i clienti tra bracciali saldati e maxi premio
A Ottaviano Paviè, una serata di dicembre ha trasformato un acquisto in un momento speciale, tra bracciali saldati e un maxi premio. L'evento ha visto protagonisti i clienti, che hanno condiviso un'esperienza unica nel cuore della cittadina, celebrando la fedeltà e l'arte della gioielleria.
Nel cuore di Ottaviano, una serata di dicembre ha trasformato un semplice acquisto in un ricordo da portare addosso. Tra luci, sorrisi e piccoli rituali natalizi, il brand Paviè ha scelto di festeggiare i suoi clienti con un evento pensato per unire bellezza, gioco e gratitudine. Una gioielleria che per una sera cambia pelle Sabato
