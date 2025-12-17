A Novara il mercato straordinario di Campagna Amica in favore di Lilt

Domenica 21 dicembre, Novara ospita una straordinaria edizione del mercato di Campagna Amica, all’interno della Sala Borsa, dalle 9 alle 19. Un’occasione speciale per scoprire i prodotti locali e sostenere una causa importante: il supporto alla Lilt. Un evento che unisce qualità, solidarietà e il meglio della nostra terra, nel cuore della città e nell’ambito delle iniziative del Distretto urbano del commercio.

Il ricavato del mercato contadino andrà a sostegno della Lilt.

