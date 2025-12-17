A Natale puoi arriva il Panettone al rosmarino e pomodoro È gara tra pastry chef

Quest'anno, a Natale, sorprendi i tuoi sensi con un'inedita versione del classico Panettone, impreziosito dal profumo del rosmarino e dalla freschezza del pomodoro. Un dolce che unisce tradizione e innovazione, frutto di maestria e passione, pronto a conquistare anche i palati più esigenti. La gara tra pastry chef si fa ancora più intensa, portando in tavola un capolavoro soffice e aromatico, nato dalla cura del lievito madre.

È il dolce simbolo del Natale, il Panettone, soffice e profumato, frutto di ore di lavorazione, dove tutto parte indiscutibilmente dal lievito madre. E se farina, uova, burro e zucchero sono gli ingredienti per l’impasto di base, per gli ‘ortodossi’ della ricetta tradizionale, quella milanese, arance e cedro canditi sono insostituibili. Ma a sdoganare questo che è un vero e proprio ‘credo’ ci pensano i pastry chef, che ogni anno si cimentano nello sperimentare qualcosa di nuovo, qualche variante sul tema che, pur senza stravolgere i ‘fondamentali’, propone nuovi aromi, nuovi frutti, nuove spezie, per arrivare, spesso dopo mesi di sperimentazioni, a sfornare un Panettone che vuole essere innovativo ma tradizionale al tempo stesso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

