A Nardò torna in auge il paradosso delle scuole
A Nardò torna al centro del dibattito la controversa decisione dell’amministrazione di abbattere la scuola media di via XX settembre, risvegliando vecchi interrogativi e riflessioni sulla gestione del patrimonio scolastico. Un paradosso che riporta alla luce tensioni e dibattiti sulla tutela dell’istruzione e il futuro delle giovani generazioni, suscitando attenzione e preoccupazione tra cittadini e stakeholder locali.
NARDO' - E' ritornata alla ribalta in queste settimane la triste vicenda della scelta dell'amministrazione comunale di abbattere la scuola media primo nucleo di via XX settembre. Una scuola importante, a servizio della zona nord della città e che non presenta criticità di sorta, ristrutturata un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
