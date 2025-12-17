A Nardò torna in auge il paradosso delle scuole

A Nardò torna al centro del dibattito la controversa decisione dell’amministrazione di abbattere la scuola media di via XX settembre, risvegliando vecchi interrogativi e riflessioni sulla gestione del patrimonio scolastico. Un paradosso che riporta alla luce tensioni e dibattiti sulla tutela dell’istruzione e il futuro delle giovani generazioni, suscitando attenzione e preoccupazione tra cittadini e stakeholder locali.

