A Monza feste controcorrente con A Babbo morto
A Monza, le festività natalizie si distinguono per un'originale iniziativa:
A Monza un Natale controcorrente lontano dallo shopping, dalle luminarie, dalle cene e dagli aperitivi nei locali alla moda. A Monza ritorna “A Babbo Morto” la festa di Natale organizzata dal centro sociale Foa Boccaccio.La manifestazione si svolgerà il 23 dicembre dalle 16 alle 22 in via. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Il giallo del carcere, detenuto morto a Monza: indagati in tre
Leggi anche: È morto il maestro Giuliano Manzi: una vita (a Monza) per la musica
Babbo Natale arriva prima per 500 bambini. Uno spettacolo e tanti regali sotto il tendone - Domenica, nella tensostruttura de “Il Parco“, si è svolta la tradizionale festa di Natale dei bambini, promossa dalla banca di credito cooperativo di ... msn.com
Metrò M5 fino a Monza, l'associazione scrive a Babbo Natale: «Fa' che i ministri sblocchino i fondi promessi» - La busta è quella della posta aerea, l’indirizzo quello che tutti i bambini conoscono: Babbo Natale - milano.corriere.it
MyES Monza vi augura buone feste! La scuola sarà chiusa dal 24 dicembre al 6 gennaio inclusi. Ci rivediamo mercoledì 7 gennaio super carichi! - facebook.com facebook
Durante le feste i clochard tendono ad allontanarsi dai luoghi affollati di gente. E quindi si sentono ancora più soli. Per questo a Monza, come in tutte le città dove operiamo, andiamo a cercarli. Uno per uno. Per aiutarli. E per portare loro un sorriso. monza@cit x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.