A Milano torna la tregua del 1914 | teatro di memoria in Cuccagna
A Milano, nel quartiere di Cuccagna, torna la commemorazione della tregua del 1914, un episodio di pace tra i conflitti della Prima guerra mondiale. Attraverso il teatro di memoria, si ripercorrono le storie di speranza e solidarietà nate in un contesto di guerra, ricordando come anche nei momenti più bui possano emergere gesti di umanità.
Ci sono storie che, pur nate nel fango della guerra, riescono ancora a scalfire la corazza di chi ascolta. A Milano, in un angolo di città dove la cultura incontra la vita quotidiana, un racconto teatrale riporta in scena una notte in cui l’umanità riuscì, per un attimo, a farsi spazio. Un appuntamento speciale in . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche: “Il Rito del Jazz” torna alla Cascina Cuccagna di Milano: dal 7 ottobre la nuova stagione firmata Musicamorfosi
Leggi anche: Torna ‘Free Free Palestine’, l’evento di cantanti e artisti per Gaza: venerdì 10 ottobre al teatro Carcano di Milano
1914 Qualcosa di nuovo sul Fronte Occidentale Presentazione Libro
PAKY LIVE 2026: DUE LIVE A MILANO E NAPOLI Paky torna dal vivo e alza l’asticella: il rapper arriva per la prima volta all’Unipol Forum di Milano e annuncia anche una data a Napoli. Il tour estivo 2026 porterà Paky su due palchi centrali per la musica live it - facebook.com facebook
Domenica 14 dicembre a Milano torna in versione natalizia #MercatinArte, market dedicato all’handmade di qualità, nella cornice del villaggio Barona in via Ettore Ponti, in un’atmosfera creativa ed accogliente. Laboratori per bambini x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.