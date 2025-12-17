A Milano torna la tregua del 1914 | teatro di memoria in Cuccagna

A Milano, nel quartiere di Cuccagna, torna la commemorazione della tregua del 1914, un episodio di pace tra i conflitti della Prima guerra mondiale. Attraverso il teatro di memoria, si ripercorrono le storie di speranza e solidarietà nate in un contesto di guerra, ricordando come anche nei momenti più bui possano emergere gesti di umanità.

Ci sono storie che, pur nate nel fango della guerra, riescono ancora a scalfire la corazza di chi ascolta. A Milano, in un angolo di città dove la cultura incontra la vita quotidiana, un racconto teatrale riporta in scena una notte in cui l’umanità riuscì, per un attimo, a farsi spazio. Un appuntamento speciale in . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

