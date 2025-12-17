Luca de Meo riceve il Premio Laurentum per l'Eccellenza Italiana nel settore Industry, riconoscimento che celebra il suo contributo all'innovazione e alla cultura aziendale. Durante la cerimonia a Roma, de Meo ha riflettuto sul legame tra lusso e cultura, sottolineando l'importanza di un approccio razionale nel valorizzare l'eccellenza italiana nel panorama internazionale.

© Iltempo.it - A Luca de Meo il Premio Laurentum 'Eccellenza Italiana nel mondo del settore Industry'

Roma, 16 dic.(Adnkronos) - "Mi sono chiesto il perché di questo premio: io non sono un poeta. Poi ho razionalizzato: esiste un contatto tra lusso e cultura. Vi siete chiesti perché l'Italia è una capitale del lusso? Il lusso risiede nella profondità della nostra cultura, non è solo una questione estetica". Così l'amministratore delegato di Kering Luca de Meo nell'accettare il Premio Laurentum ‘Eccellenza Italiana nel mondo del settore Industry', durante la cerimonia di premiazione della 39esima edizione nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati, a Palazzo Montecitorio. “Con straordinaria visione strategica, capacità di innovazione e leadership riconosciuta a livello internazionale, ha saputo incarnare al meglio i valori e le aspirazioni dell'eccellenza italiana nel settore industry. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Michele in the World, premio come azienda campana di eccellenza nel mondo

Leggi anche: "Eccellenza Italiana 2025", Marco Savatteri riceve il premio a Washington

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Intervista a Luca De Meo, Renault

A Luca de Meo il Premio Laurentum 'Eccellenza Italiana nel mondo del settore Industry' - "Mi sono chiesto il perché di questo premio: io non sono un poeta. iltempo.it

Da Alberto Angela a Renato Brunetta, i vincitori del Premio Laurentum per le Arti - Renato Brunetta, Alberto Angela, Corrado Augias, Luca De Meo, Francesca Pasinelli, Paolo Ruffilli, Mary de Rachewiltz, Marco Amore, Davide Maria Desario e la Heydar Aliyev Foundation son ... msn.com