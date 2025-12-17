A Luca de Meo il Premio Laurentum ' Eccellenza Italiana nel mondo del settore Industry'
Luca de Meo riceve il Premio Laurentum per l'Eccellenza Italiana nel settore Industry, riconoscimento che celebra il suo contributo all'innovazione e alla cultura aziendale. Durante la cerimonia a Roma, de Meo ha riflettuto sul legame tra lusso e cultura, sottolineando l'importanza di un approccio razionale nel valorizzare l'eccellenza italiana nel panorama internazionale.
Roma, 16 dic.(Adnkronos) - "Mi sono chiesto il perché di questo premio: io non sono un poeta. Poi ho razionalizzato: esiste un contatto tra lusso e cultura. Vi siete chiesti perché l'Italia è una capitale del lusso? Il lusso risiede nella profondità della nostra cultura, non è solo una questione estetica". Così l'amministratore delegato di Kering Luca de Meo nell'accettare il Premio Laurentum ‘Eccellenza Italiana nel mondo del settore Industry', durante la cerimonia di premiazione della 39esima edizione nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati, a Palazzo Montecitorio. “Con straordinaria visione strategica, capacità di innovazione e leadership riconosciuta a livello internazionale, ha saputo incarnare al meglio i valori e le aspirazioni dell'eccellenza italiana nel settore industry. 🔗 Leggi su Iltempo.it
