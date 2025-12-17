A Guardiagrele la presentazione del libro Dimmelo meglio | a comunicare s' impara
A Guardiagrele si prepara ad accogliere la presentazione del nuovo saggio di Paola De Simone, “Dimmelo meglio: a comunicare s'impara”. L’appuntamento, previsto per giovedì 18 dicembre alle ore 18 nel Palazzo dell'Artigianato, promette di offrire spunti interessanti sulla comunicazione e il suo ruolo nel quotidiano. Un evento imperdibile per chi desidera approfondire l’arte di esprimersi al meglio.
“Dimmelo meglio: a comunicare s'impara”, il nuovo saggio della giornalista Paola De Simone, sarà presentato giovedì 18 dicembre, alle ore 18, a Guardiagrele, nel Palazzo dell'Artigianato. L'autrice, affiancata da Sandra Marini, docente di dizione con esperienza trentennale che ha curato la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
