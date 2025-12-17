A Gaza 1300 celiaci senza cure | aiuti gluten free fermi in Giordania

A Gaza, 1300 persone celiache affrontano una sfida quotidiana senza precedenti, con i aiuti gluten free bloccati in Giordania. In un territorio segnato da conflitti, chi soffre di celiachia si trova a dover lottare non solo contro la malattia, ma anche per l'accesso a alimenti essenziali. Una condizione che mette in luce l’urgenza di interventi concreti per garantire sicurezza e sostegno a queste persone.

Nella Striscia di Gaza c’è chi combatte ogni giorno una battaglia silenziosa: trovare cibo che non faccia male. Per circa 1300 persone celiache, l’assenza di alimenti senza glutine sta diventando una condanna, soprattutto per i più piccoli e per chi è già indebolito dalla malnutrizione. Una terapia che coincide con il cibo La celiachia, in . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

