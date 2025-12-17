A Foggia appuntamento con ' Christmas Dog' evento benefico per cani famiglie e adozioni

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Foggia si prepara a ospitare ‘Christmas Dog’, un evento natalizio dedicato a cani, bambini e famiglie. Promosso dall’associazione ‘Guerrieri con la coda’, l’evento ha lo scopo di sensibilizzare e raccogliere fondi per la tutela degli animali, offrendo un’occasione di incontro, solidarietà e divertimento per tutta la comunità.

Immagine generica

A Foggia arriva ‘Christmas Dog’, la manifestazione benefica natalizia dedicata ai cani, ai bambini e alle loro famiglie, promossa dall’associazione ‘Guerrieri con la coda – Protezione animali e ambiente – ODV’. L’appuntamento è in programma domenica 21 dicembre alle 10.30 in via Santa Maria della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche: 'Il Paese di Babbo Natale e la Befana in piazza', torna l'appuntamento per le famiglie in centro

Leggi anche: Nuovo appuntamento con 'Una piega per l'Hospice', in città l'evento solidale a sostegno delle strutture di Forlimpopoli e Dovadola

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Please don'Tell - spot. Dance 55 - Capodanno 2011

Video Please don'Tell - spot. Dance 55 - Capodanno 2011

FOGGIA A Dog’s Love: due giorni di solidarietà e divertimento per gli amici a quattro zampe a Foggia - 9 febbraio 2025 – Si terrà l’8 e il 9 febbraio a Foggia, in Via Santa Maria della Neve, l’evento “A Dog’s Love”, organizzato dall’associazione Guerrieri con la Coda con il patrocinio del ... statoquotidiano.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.