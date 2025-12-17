A Foggia appuntamento con ' Christmas Dog' evento benefico per cani famiglie e adozioni

A Foggia si prepara a ospitare ‘Christmas Dog’, un evento natalizio dedicato a cani, bambini e famiglie. Promosso dall’associazione ‘Guerrieri con la coda’, l’evento ha lo scopo di sensibilizzare e raccogliere fondi per la tutela degli animali, offrendo un’occasione di incontro, solidarietà e divertimento per tutta la comunità.

