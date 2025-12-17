A Cuneo Natale con Pippi | mostra e teatro gratis il 26 dicembre

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 26 dicembre a Cuneo si unisce cultura e intrattenimento con la “Pippi Experience”, un evento gratuito dedicato alle famiglie. La giornata include una mostra e uno spettacolo teatrale ispirati a Pippi Calzelunghe, offrendo un'occasione speciale per vivere il Natale in modo divertente e coinvolgente.

a cuneo natale con pippi mostra e teatro gratis il 26 dicembre

© Sbircialanotizia.it - A Cuneo Natale con Pippi: mostra e teatro gratis il 26 dicembre

A Natale Cuneo propone un’idea che unisce cultura e palcoscenico: una “Pippi Experience” pensata per le famiglie. Accanto alla mostra dedicata ad Astrid Lindgren, il 26 dicembre 2025 arriva anche lo spettacolo teatrale Pippi Calzelunghe, per celebrare insieme gli 80 anni della bambina più forte del mondo. Una festa di libertà e fantasia nel cuore . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Leggi anche: The Black Blues Brothers, Natale gratis a teatro

Leggi anche: Torna la mostra di Natale a Palazzo Marino (gratis): ci sarà uno dei più grandi capolavori del Rinascimento

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

cuneo natale pippi mostraNatale a Cuneo con Pippi Calzelunghe: mostra e spettacolo per celebrare gli 80 anni della bambina più forte del mondo - Il 26 dicembre al Teatro Toselli va in scena gratuitamente lo spettacolo di Fondazione AIDA. targatocn.it

cuneo natale pippi mostraIl Natale a Saluzzo tra mercati, concerti, presepe vivente e la mostra "Noi Alpini" - La settimana che precede il Natale a Saluzzo si presenta ricca di iniziative culturali e festive, con mercati prolungati, concerti e l’immancabile Presepe Vivente, accompagnati da ... cuneocronaca.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.