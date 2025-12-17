A Cuneo Natale con Pippi | mostra e teatro gratis il 26 dicembre

Il 26 dicembre a Cuneo si unisce cultura e intrattenimento con la “Pippi Experience”, un evento gratuito dedicato alle famiglie. La giornata include una mostra e uno spettacolo teatrale ispirati a Pippi Calzelunghe, offrendo un'occasione speciale per vivere il Natale in modo divertente e coinvolgente.

A Cuneo Natale con Pippi: mostra e teatro gratis il 26 dicembre A Natale Cuneo propone un'idea che unisce cultura e palcoscenico: una "Pippi Experience" pensata per le famiglie. Accanto alla mostra dedicata ad Astrid Lindgren, il 26 dicembre 2025 arriva anche lo spettacolo teatrale Pippi Calzelunghe, per celebrare insieme gli 80 anni della bambina più forte del mondo. Una festa di libertà e fantasia nel cuore.

