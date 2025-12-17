A Cuneo Natale con Pippi | mostra e teatro gratis il 26 dicembre

A Cuneo le festività natalizie si arricchiscono di eventi dedicati alle famiglie, tra mostre e spettacoli teatrali gratuiti il 26 dicembre. La città invita grandi e piccini a rivivere l’incanto di Pippi Calzelunghe con la “Pippi Calzelunghe Experience”, un’occasione per condividere momenti di allegria e fantasia.

© Sbircialanotizia.it - A Cuneo Natale con Pippi: mostra e teatro gratis il 26 dicembre A Cuneo le vacanze natalizie si trasformano in un invito a tornare bambini. Tra una mostra già molto frequentata e una serata a teatro, la città prepara una “Pippi Calzelunghe Experience” pensata per le famiglie: un doppio appuntamento che celebra l’energia e l’immaginazione della bambina più forte del mondo. Un Natale a misura di Pippi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it Leggi anche: A Cuneo Natale con Pippi: mostra e teatro gratis il 26 dicembre Leggi anche: The Black Blues Brothers, Natale gratis a teatro Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. VIDEO TRAGEDIA IN TANGENZIALE TIR SI RIBALTA E PRENDE FUOCO, MORTO L'AUTISTA Natale a Cuneo con Pippi Calzelunghe: mostra e spettacolo per celebrare gli 80 anni della bambina più forte del mondo - Il 26 dicembre al Teatro Toselli va in scena gratuitamente lo spettacolo di Fondazione AIDA. targatocn.it

Il Natale a Saluzzo tra mercati, concerti, presepe vivente e la mostra "Noi Alpini" - La settimana che precede il Natale a Saluzzo si presenta ricca di iniziative culturali e festive, con mercati prolungati, concerti e l’immancabile Presepe Vivente, accompagnati da ... cuneocronaca.it

Questo weekend, Corso Giolitti si trasforma in un magico mercatino di Natale! Scopri come luci, artigiani e un'atmosfera festosa hanno reso speciale la città. Non perdere l'occasione di vivere la magia del Natale a Cuneo! Clicca per saperne di più! - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.