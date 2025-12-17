‘A cravatta a Napoli | tra eleganza simbolo e identità

Napoli, città di tradizioni e cultura, si distingue anche per il suo stile unico e raffinato. Tra le sue icone di eleganza, la cravatta rappresenta un simbolo di identità e raffinatezza. In questo articolo, esploreremo l'importanza della cravatta a Napoli, tra storia, moda e simbolismo, nel contesto di una città che unisce passato e presente con stile.

Napoli non è solo pizza, mandolino e panorama. Napoli è anche stile. E in quel panorama vasto e colorato dell’eleganza partenopea, un posto speciale lo occupa la cravatta. Non un semplice accessorio, ma un segno distintivo, un tratto d’identità, un codice non scritto che attraversa quartieri, generazioni e professioni. In questa città, la cravatta è storia e cultura, a cominciare dai vicoli del centro storico fino ai salotti buoni del Vomero o di Posillipo. “A Napule si nasce già cu ’a cammisa scustata e ’a cravatta ’ncopp ’o core”, dice un anziano artigiano di via Chiaia, dove ancora oggi sopravvivono piccole botteghe che confezionano cravatte a mano, come si faceva una volta, con la pazienza e il rispetto per la stoffa e per chi la indosserà. Laprimapagina.it

