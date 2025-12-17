A Corrado Augias il Premio Laurentum ' I Valori della Cultura'

Corrado Augias riceve il Premio Laurentum 'I Valori della Cultura' a Roma, un riconoscimento che celebra i principi di libertà e democrazia. La cerimonia si svolge in una sala storica, simbolo di eventi fondamentali per la storia italiana, come le proteste contro il fascismo e la nascita della Repubblica.

Roma, 16 dic.(Adnkronos) - "È un premio che mi colpisce molto, consegnato in una sala importante: qui nel 1924 i deputati aventiniani si riunirono per protestare contro la violenza fascista e per esaltare i valori di un libero e democratico parlamento e nel 1946 vennero proclamati i risultati del referendum istituzionale del 2 giugno che diede vita alla Repubblica Italiana". Così il giornalista, autore e conduttore Corrado Augias nell'accettare il Premio Laurentum ‘I Valori della Cultura', consegnato durante la cerimonia di premiazione della XXXIX edizione nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati, a Palazzo Montecitorio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

