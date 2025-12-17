A Christmas Welcome | concerto con la Bernstein School of Musical Theatre
Con l’atmosfera magica delle festività, Conselice si prepara a vivere un momento speciale con il grande Concerto di Natale. Sabato 20 dicembre, il Centro Civico “G.” ospiterà un emozionante evento musicale, portando sul palco il talento della Bernstein School of Musical Theatre. Un’occasione unica per immergersi nelle sonorità natalizie e condividere la gioia di questa festa con tutta la comunità.
Conselice si prepara a ospitare il grande Concerto di Natale, in programma sabato 20 dicembre al Centro Civico “G. Pellegrini”. Quest’anno, saliranno sul palco 50 talenti della Bernstein School of Musical Theatre; diretta da Shawna Farrell è un punto di riferimento nazionale per la formazione nel. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Richard Addinsell arr. Steven Bernstein Scrooge A Christmas Carol, Suite ex the film music 1951
