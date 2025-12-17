A Chi vuol Essere Milionario c’è stata la vincita di un milione di euro ma quanto resta davvero in tasca? Ecco la cifra

Una vittoria da sogno a “Chi vuol essere milionario?”: Vittoria Licari si è aggiudicata un milione di euro, ma quanti ne resteranno realmente in tasca? Tra emozioni e suspense, ha risposto correttamente a una domanda letteraria, ispirando milioni di telespettatori. Scopriamo insieme come si è conclusa questa incredibile sfida e cosa si nasconde dietro la cifra annunciata.

"'Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione.'. Quale romanzo inizia così?", rispondendo a questa domanda Vittoria Licari ha vinto un milione di euro nella seconda puntata della nuova edizione di "Chi vuol essere milionario?". La frase con cui si apre "Cent'anni di solitudine" di Gabriel Garcia Màrquez ha assicurato alla concorrente una cifra di primissimo piano ma quanto resterà davvero, al netto delle tasse, nelle sue tasche? Le vincite a quiz e giochi tv sono soggette a una ritenuta fiscale alla fonte del 20% come imposta sostitutiva, in automatico la rete televisiva trattiene il 20% dell'importo prima di consegnarla al vincitore.

'Chi vuol essere milionario', Vittoria Licari vince un milione di euro (tra le polemiche): chi è la nuova campionessa - Domenica 14 dicembre puntata storica per il quiz di Gerry Scotti: due concorrenti leggono la domanda finale e Vittoria incassa il maxi- libero.it

Chi è Vittoria Licari, vincitrice di "Chi vuol essere milionario?". La polemica sulla domanda finale: "Troppo facile" - La 69enne milanese ha vinto il jackpot più alto nella trasmissione condotta da Gerry Scotti, ma sui social gli utenti hanno bollato come ... affaritaliani.it

Si chiama Vittoria Licari e a Chi vuol essere Milionario ha vinto la bellezza di 1 milione di euro. Quando Gerri Scotti le ha chiesto cosa farà del suo guadagno ha risposto: “Cinque anni fa mio marito — che è molto più anziano di me — ha avuto un crollo, soffre - facebook.com facebook

Una concorrente di “Chi vuol essere milionario” si è aggiudicata l'ambito premio da un milione di euro in gettoni d'oro x.com

