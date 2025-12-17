A Chi l’ha Visto? le scomparse nel nulla di Marianna Cendron e Alessandro Venturelli

Federica Sciarelli torna questa sera, mercoledì 17 dicembre, con un nuovo appuntamento di Chi l’ha Visto?, in onda su Rai 3. L’attesa puntata si concentra sulle scomparse nel nulla di Marianna Cendron e Alessandro Venturelli, portando alla luce dettagli e speranze. Un appuntamento imperdibile per chi vuole restare informato e scoprire le ultime novità su casi irrisolti e storie di mistero.

© Davidemaggio.it - A Chi l’ha Visto? le scomparse nel nulla di Marianna Cendron e Alessandro Venturelli Federica Sciarelli torna questa sera, mercoledì 17 dicembre, con un nuovo appuntamento di Chi l’ha Visto?, in onda in prima serata su Rai 3. Anticipazioni del 17 dicembre 2025. Il programma torna sul caso di Marianna Cendron, la ragazza sparita nel nulla 12 anni fa a Paese, in provincia di Treviso. In studio i genitori di Marianna, che non hanno mai smesso di cercarla. All’epoca aveva 18 anni. Una scomparsa definita inizialmente come allontanamento volontario, poi archiviata, ma di lei non si è saputo più nulla: non è stata ritrovata neppure la bicicletta bianca con cui si spostava abitualmente. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it Leggi anche: Alessandro Venturelli scomparso, la mamma: “In 60 mi hanno chiamato per dirmi che l’hanno visto a Torino” Leggi anche: Anticipazioni 'Chi l'ha visto?' stasera 5 novembre 2025, dal caso di Alessandro Venturelli all'accoltellamento di piazza Gae Aulenti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. LA MISTERIOSA SCOMPARSA DI MARIANNA CENDRON Caso italiano Questa sera c’è "Chi l'ha visto" Fino a mezzanotte insieme con gli appelli per le persone scomparse, i ritrovamenti e i misteri irrisolti Alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.