A chi il potere?
L'AEW si distingue per la sua capacità di inserire dettagli sottili e significativi nei suoi spettacoli, creando un livello di coinvolgimento e sorpresa tra i fan. Questi particolari, spesso di piccola entità, contribuiscono a costruire narrazioni più profonde e a mantenere alta l'attenzione durante ogni evento.
C’è una cosa in cui la AEW è particolarmente brava: spargere dei dettagli (anche minuscoli) negli show che non siano fini a se stessi. Sono tasselli di un puzzle che poi si compie. Che magari non si compie con particolare qualità, a volte, ma che arriva a un punto. Altrimenti non vale nulla aver lanciato dei semi di incontri, scontri, scambi di parole. Un mese fa, Don Callis aveva lanciato un’ancora ai Death Riders impigliati nella crisi di Jon Moxley. Una proposta di accordo che era stata rigettata al mittente. Poteva finire lì. Come tante altre cose. Però, in realtà, parliamo di due stable che giocano molto a capire chi ce l’ha più lungo, a chi ha più potere, a chi è più o meno cattivo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
