A che ora partono Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nella sprint di Annecy 2025 | n di pettorale programma preciso tv

Domani alle 14, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer scenderanno in gara nella sprint di Annecy 2025, valida per la Coppa del Mondo di biathlon. Quattro azzurre sono pronte a sfidarsi sui 7.5 km, con programmi e pettorali ancora da definire. Segui la competizione in diretta e vivi l’emozione di questa importante tappa della stagione.

Saranno quattro le azzurre al via della 7.5 km sprint femminile di Annecy-Le Grand Bornand, in Francia, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: domani, giovedì 18 dicembre, l’azione scatterà alle ore 14.15, e saranno 103 le atlete in gara. Tra le quattro italiane in gara ci saranno, ovviamente, anche Lisa Vittozzi, inserita nel gruppo rosso, con il pettorale numero 48, che scatterà alle ore 14:39:00, e Dorothea Wierer, inserita a sua volta nel gruppo rosso, con il pettorale numero 64, che sarà al via alle ore 14:40:30. La diretta tv della 7.5 km sprint femminile della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

