A che ora parte Sofia Goggia nella prima prova di discesa in Val d’Isere 2025 | n di pettorale programma preciso tv

Nella prima prova di discesa femminile a Val d’Isère 2025, il debutto delle azzurre avverrà mercoledì 10 dicembre alle 11.9 pettorali in palio, con nove atlete italiane pronte a scendere in pista. La gara, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026, promette emozioni e sfide di alto livello. Segui la diretta e scopri chi si distinguerà sulla celebre pista francese.

Saranno ben nove le azzurre al via della prima prova cronometrata della discesa femminile di Val d’Isere (Francia), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, mercoledì 10 dicembre, l’azione scatterà alle ore 11.00, e saranno 54 le atlete al via, con 15 Paesi rappresentati. Salvo interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 9 alle ore 11.13.00: la prima prova cronometrata, infatti, inizierà alle ore 11.00 e le atlete dall’1 al 5 scatteranno a distanza di 2’00” l’una dall’altra. Dal 6 al 15, invece, l’intervallo di partenza verrà ridotto a 1’15”. Per la prima prova cronometrata della discesa femminile di Val d’Isere (Francia), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, la diretta tv non sarà assicurata, e la diretta streaming non sarà disponibile, invece la diretta live testuale sarà fruibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

