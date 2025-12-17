A Cerignola la ' Notte Fantastica 2025' è con la musica di Giusy Ferreri
Il 20 dicembre a Cerignola si terrà la 'Notte Fantastica 2025', un evento imperdibile con la musica di Giusy Ferreri. L'appuntamento è alle ore 23 in piazza della Repubblica, per una serata all'insegna di musica e intrattenimento.
In occasione della ìNotte Fantastica Duemila25’, a Cerignola c’è Giusy Ferreri. L’appuntamento è per il 20 dicembre alle 23 in piazza della Repubblica.Giusy Ferreri. All'anagrafe Giuseppa Gaetana Ferreri, è nata a Palermo nel 1979. Dopo diverse esperienze musicali con svariate band e come solista. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: A Cerignola la 'Notte Fantastica 2025' è con la musica di Giusy Ferreri
Leggi anche: Con gli archi del Briccialdi, musica e ricerca si incontrano al teatro Secci di Terni per Sharper 2025, la Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici
Giorgia e la sua gemella ballano la nostra nuova canzone L'Arcobaleno salvoegiorgia shorts
Cerignola, ecco il programma della Notte Fantastica con Giusy Ferreri - Notizie su cronaca, politica, sport, attualità, cultura ... lanotiziaweb.it
A Cerignola la 'Notte Fantastica 2025' è con la musica di Giusy Ferreri - In occasione della ìNotte Fantastica Duemila25’, a Cerignola c’è Giusy Ferreri. foggiatoday.it
Sabato 20 dicembre 2025 il centro cittadino si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per la Notte Fantastica 2025 – La Notte Bianca di Cerignola #GiusyFerreri #notte #concerto - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.