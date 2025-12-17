A Cerignola la ' Notte Fantastica 2025' è con la musica di Giusy Ferreri

Il 20 dicembre a Cerignola si terrà la 'Notte Fantastica 2025', un evento imperdibile con la musica di Giusy Ferreri. L'appuntamento è alle ore 23 in piazza della Repubblica, per una serata all'insegna di musica e intrattenimento.

In occasione della ìNotte Fantastica Duemila25', a Cerignola c'è Giusy Ferreri. L'appuntamento è per il 20 dicembre alle 23 in piazza della Repubblica.Giusy Ferreri. All'anagrafe Giuseppa Gaetana Ferreri, è nata a Palermo nel 1979. Dopo diverse esperienze musicali con svariate band e come solista.

