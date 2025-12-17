A Catanzaro Carboni svela ‘Tradita’ con Manuela Arcuri
Maria Carboni si prepara a presentare il suo nuovo romanzo, ‘Tradita’, a Catanzaro. L’evento, in un contesto istituzionale, vedrà la partecipazione di Manuela Arcuri, che contribuirà ad accendere l’interesse e creare un momento di confronto tra stampa e lettori. Un’occasione imperdibile per scoprire una storia coinvolgente e lasciarsi coinvolgere dalle parole dell’autrice.
Maria Carboni si prepara a incontrare stampa e lettori per presentare Tradita, il suo nuovo romanzo. L’appuntamento è fissato a Catanzaro, in un contesto istituzionale che promette attenzione e confronto, con la partecipazione di un’ospite capace di accendere ulteriormente l’interesse attorno all’evento. Un appuntamento a Catanzaro La conferenza stampa si terrà venerdì 19 dicembre 2025, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche: Manuela Arcuri tradita dal marito? Matrimonio finito: lei pubblica un post sul tradimento
Leggi anche: Manuela Arcuri si separa dopo 15 anni: “Mi hanno tradita”
Catanzaro: Maria Carboni presenta il nuovo romanzo "Tradita", sarà presente Manuela Arcuri - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.