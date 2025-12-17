A Catanzaro Carboni svela ‘Tradita’ con Manuela Arcuri

Maria Carboni si prepara a presentare il suo nuovo romanzo, ‘Tradita’, a Catanzaro. L’evento, in un contesto istituzionale, vedrà la partecipazione di Manuela Arcuri, che contribuirà ad accendere l’interesse e creare un momento di confronto tra stampa e lettori. Un’occasione imperdibile per scoprire una storia coinvolgente e lasciarsi coinvolgere dalle parole dell’autrice.

