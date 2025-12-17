A Bergamo torna la ‘Babbo Running’ La novità | partenza e arrivo a Choruslife

A Bergamo torna la tanto attesa ‘Babbo Running’, un evento natalizio che coinvolge tutta la città. Quest'anno, partenza e arrivo saranno presso Choruslife Bergamo, aggiungendo un tocco di novità a questa tradizione. Domenica 21 dicembre, cittadini e visitatori sono invitati a indossare il costume di Babbo Natale e a vivere un momento di allegria e spirito natalizio, in una corsa non competitiva aperta a tutti.

Bergamo. Ritorna uno degli appuntamenti più attesi delle festività natalizie in città. Si svolgerà domenica 21 dicembre la Babbo Running, corsa non competitiva aperta a tutti in cui i partecipanti corrono in costume da Babbo Natale. Organizzata da Sport Experience Ssd ed Eventi WoW con il patrocinio di Palafrizzoni, la Babbo Running è diventata negli anni un simbolo delle festività. L'iniziativa è anche un'occasione di solidarietà, essendo a scopo benefico a sostegno della Fondazione Veronesi e della Fondazione Artet. La novità della 15ª edizione è la nuova location: per la prima volta partenza e arrivo saranno a Choruslife, con lo smart district che ospiterà anche il villaggio dell'evento e le attività di animazione.

