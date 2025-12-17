A 81 anni finisce in balìa della corrente del Po con la sua barca | salvato dai vigili del fuoco

Pavia, 17 dicembre 2025 – A 81 anni è stato salvato dai vigili del fuoco mentre si trovava in mezzo al Po, sulla sua barca. In difficoltà, in balìa della corrente, l'anziano ha avuto la lucidità di chiamare i soccorsi e la sua disavventura è finita bene. Ma partiamo dal principio. L'uomo, con la sua barca, stava facend o un giro sul Po, in un tratto nel territorio comunale di Travacò Siccomario, nelle vicinanze di Pavia. La corrente del fiume era particolarmente forte, tale da non consentirgli il ritorno a riva. Così l'81enne anni, in preda al panico ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

