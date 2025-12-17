a 30 anni dalla sentenza bosman

Il 15 dicembre 2025 ricorre il trentesimo anniversario della storica sentenza Bosman, una decisione che ha rivoluzionato il calcio europeo. Marca, sempre attenta alle vicende del nostro sport, ci racconta come questa pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea abbia segnato un punto di svolta, lasciando un’impronta indelebile nelle dinamiche delle trasferte e dei diritti dei calciatori. Un anniversario che invita a riflettere sulle trasformazioni profonde vissute dal calcio di casa nostra.

2025-12-15 10:54:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: La frase che porta il nome del Ex calciatore belga Jean-Marc Bosman la più rivoluzionaria mai emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) in materia sportiva, celebra il suo 30° anniversario con l’impronta ancora viva delle cuciture che ha rotto nelle strutture dello sport europeo. Quando nel 1990 il modesto giocatore, che all’epoca aveva 25 anni, decise di andare nei tribunali del suo paese per denunciare gli ostacoli impostigli dal club in cui giocava, l’RFC Liegi, per firmare per il Dunkerque nella Seconda Divisione francese, nessuno immaginava lo sconvolgimento che sarebbe stato per lo status quo non solo nel calcio e, per inciso, per lo stesso Bosman. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

