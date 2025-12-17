A 24 ore dal vertice UE di Bruxelles Putin attacca i leader europei | Sono maialini al seguito degli USA
A 24 ore dal vertice UE di Bruxelles, Putin si scaglia contro i leader europei, accusandoli di essere “maialini al seguito degli USA”. Un attacco diretto che accende nuove tensioni tra Mosca e l’Europa, in un momento già delicato di rapporti internazionali. La sfida tra Russia e Occidente si fa sempre più aspra, lasciando intendere che le dinamiche geopolitiche sono in continuo fermento.
Oggi, il presidente russo Vladimir Putin ha scelto di usare un linguaggio tutt’altro che diplomatico per descrivere i capi di Stato europei. Durante una riunione con i vertici del Ministero della Difesa a Mosca, Putin ha definito i leader dell’Unione Europea dei «maialini» (o “porcellini”, a seconda della traduzione dal russo), accusandoli di non avere una propria volontà politica. Secondo il capo del Cremlino, i governi europei si sarebbero accodati ciecamente alle decisioni dell’amministrazione di Joe Biden, sperando di trarre profitto da un rapido crollo della Russia che, però, non è avvenuto. 🔗 Leggi su Cultweb.it
