8 giorni di ferie e 31 di vacanza | il colpaccio per il 2026

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2026 si prospetta come un anno ideale per pianificare lunghe vacanze grazie ai ponti festivi. Con soli 8 giorni di ferie, è possibile godere di fino a 31 giorni di riposo, offrendo opportunità uniche per viaggi e momenti di relax. La guida WeRoad svela come sfruttare al meglio questo periodo favorevole.

8 giorni di ferie e 31 di vacanza il colpaccio per il 2026

© Liberoquotidiano.it - 8 giorni di ferie e 31 di vacanza: il colpaccio per il 2026

Il 2026 si annuncia un anno favorevole per chi ama le vacanze sfruttando i ponti festivi: secondo la guida WeRoad, con soli 8 giorni di ferie richiesti si possono ottenere fino a 31 giorni di riposo, ideali per gite fuori porta o viaggi più lunghi. Ecco i principali ponti: Epifania (6 gennaio, martedì): ponte lungo prendendo il lunedì 5, o addirittura 6 giorni collegando a Capodanno con 2 ferie. Pasqua e Pasquetta (5-6 aprile, domenica-lunedì): weekend prolungato aggiungendo venerdì 3 o anche giovedì 2. 1° maggio (venerdì): tre giorni consecutivi (1-3 maggio). Festa della Repubblica (2 giugno, martedì): il ponte più conveniente, con 4 giorni off (30 maggio-2 giugno) prendendo solo lunedì 1° giugno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Leggi anche: Come fare 30 giorni di vacanza con solo 8 di ferie: il 2026 è l’anno “d’oro” dei ponti. Ecco il calendario delle festività

Leggi anche: Ponti e festività 2026: come fare 40 giorni di vacanza con 10 giorni di ferie

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

32 giorni di Vacanza nel 2024 con SOLO 8 giorni di FERIE

Video 32 giorni di Vacanza nel 2024 con SOLO 8 giorni di FERIE

8 giorni ferie 312026 - L'anno d’oro delle vacanze: 31 giorni liberi con 8 di ferie - Sta per iniziare un anno dai ponti strategici, zeppo di incastri che se usati con sapienza e furbizia, servono con pazienza parecchi giorni di pausa ... quotidianocanavese.it

8 giorni ferie 31Ponti 2026: 31 giorni di vacanza chiedendo solo 8 giorni di ferie - Il piano vacanze del prossimo anno è perfetto per turisti e viaggiatori ... mam-e.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.