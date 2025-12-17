8 giorni di ferie e 31 di vacanza | il colpaccio per il 2026
Il 2026 si prospetta come un anno ideale per pianificare lunghe vacanze grazie ai ponti festivi. Con soli 8 giorni di ferie, è possibile godere di fino a 31 giorni di riposo, offrendo opportunità uniche per viaggi e momenti di relax. La guida WeRoad svela come sfruttare al meglio questo periodo favorevole.
Il 2026 si annuncia un anno favorevole per chi ama le vacanze sfruttando i ponti festivi: secondo la guida WeRoad, con soli 8 giorni di ferie richiesti si possono ottenere fino a 31 giorni di riposo, ideali per gite fuori porta o viaggi più lunghi. Ecco i principali ponti: Epifania (6 gennaio, martedì): ponte lungo prendendo il lunedì 5, o addirittura 6 giorni collegando a Capodanno con 2 ferie. Pasqua e Pasquetta (5-6 aprile, domenica-lunedì): weekend prolungato aggiungendo venerdì 3 o anche giovedì 2. 1° maggio (venerdì): tre giorni consecutivi (1-3 maggio). Festa della Repubblica (2 giugno, martedì): il ponte più conveniente, con 4 giorni off (30 maggio-2 giugno) prendendo solo lunedì 1° giugno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
