630 mila giovani emigrati in dieci anni | l’Italia perde la guerra dei flussi

Tra il 2011 e il 2024, l’Italia ha visto circa 630 mila giovani tra i 18 e i 34 anni lasciare il paese, rappresentando il 7% di una generazione. Questo fenomeno di emigrazione giovanile evidenzia le sfide e le dinamiche sociali ed economiche che interessano il paese negli ultimi dieci anni.

© Ilprimatonazionale.it - 630 mila giovani emigrati in dieci anni: l'Italia perde la guerra dei flussi Roma, 17 dic – Tra il 2011 e il 2024 l'Italia ha perso 630 mila giovani tra i 18 e i 34 anni. Il 7%, circa, di una generazione. Se questo dato fosse il risultato di un conflitto armato, verrebbe descritto come una sconfitta strategica. Avvenendo in tempo di pace, viene invece archiviato come "mobilità". Ed è questa rimozione che impedisce di comprendere la portata reale del fenomeno. Perchè se alcuni popoli hanno la "tragica fortuna" di poter vedere il proprio nemico negli occhi, gli italiani sono i protagonisti inconsapevoli di una guerra che parla il linguaggio della demografia con gli stessi effetti di una guerra.

