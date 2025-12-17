59 capi d’accusa tra cui terrorismo e omicidio per l’attentatore della strage di Bondi Beach

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia australiana ha incriminato uno dei due attentatori responsabili della strage di Bondi Beach, avvenuta domenica scorsa a Sydney, con 59 capi d’accusa tra cui terrorismo e omicidio. L’attentato ha causato la morte di 15 persone e ha scosso l’intera comunità locale.

59 capi d8217accusa tra cui terrorismo e omicidio per l8217attentatore160della strage di bondi beach

© Metropolitanmagazine.it - 59 capi d’accusa, tra cui terrorismo e omicidio, per l’attentatore della strage di Bondi Beach

La polizia australiana ha dichiarato di avere incriminato con 59 capi d’accusa, tra cui terrorismo e omicidio, uno dei due attentatori che hanno ucciso 15 persone domenica scorsa sulla spiaggia di Bondi Beach, a Sydney. La strage è stata compiuta da padre e figlio, Sajid e  Naveed Akram, il primo ucciso dagli agenti di polizia intervenuti sul posto e il secondo, un 24enne, tuttora ricoverato in ospedale e appena risvegliatosi dal coma. Akram è stato incriminato, oltre che per terrorismo,  per ognuno dei 15 omicidi, per 40 tentati omicidi, per possesso di un  ordigno esplosivo, per uso di  arma da fuoco  con l’intento di causare lesioni e per avere  esposto pubblicamente un simbolo terroristico,  secondo quanto confermato da funzionari del tribunale incaricato del caso, ha riportato il  Guardian. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Leggi anche: Strage a Sydney durante Hanukkah: 15 morti a Bondi Beach. La polizia parla di terrorismo

Leggi anche: Provano a disarmare l'attentatore, ma lui li uccide: il nuovo video della strage di Bondi Beach | I legami dei due killer con Isis: cosa sappiamo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.