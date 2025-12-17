59 capi d’accusa tra cui terrorismo e omicidio per l’attentatore della strage di Bondi Beach

La polizia australiana ha incriminato uno dei due attentatori responsabili della strage di Bondi Beach, avvenuta domenica scorsa a Sydney, con 59 capi d’accusa tra cui terrorismo e omicidio. L’attentato ha causato la morte di 15 persone e ha scosso l’intera comunità locale.

La polizia australiana ha dichiarato di avere incriminato con 59 capi d’accusa, tra cui terrorismo e omicidio, uno dei due attentatori che hanno ucciso 15 persone domenica scorsa sulla spiaggia di Bondi Beach, a Sydney. La strage è stata compiuta da padre e figlio, Sajid e Naveed Akram, il primo ucciso dagli agenti di polizia intervenuti sul posto e il secondo, un 24enne, tuttora ricoverato in ospedale e appena risvegliatosi dal coma. Akram è stato incriminato, oltre che per terrorismo, per ognuno dei 15 omicidi, per 40 tentati omicidi, per possesso di un ordigno esplosivo, per uso di arma da fuoco con l’intento di causare lesioni e per avere esposto pubblicamente un simbolo terroristico, secondo quanto confermato da funzionari del tribunale incaricato del caso, ha riportato il Guardian. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

