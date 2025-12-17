4 milioni di euro per il Politecnico di Lecco | nasce il centro di eccellenza per sport e riabilitazione

Regione Lombardia ha approvato un bilancio di previsione che prevede oltre 22 milioni di euro destinati a cinque atenei, tra cui il Politecnico di Lecco. Di questi, 4 milioni sono stati assegnati alla creazione di un centro di eccellenza dedicato a sport e riabilitazione, segnando un passo importante per lo sviluppo del sistema universitario lombardo.

Politecnico. 4 milioni al polo di Lecco per il centro di ricerca integrata sport e riabilitazione - Investimento complessivo di 20 milioni di euro Un punto di riferimento nell’innovazione tecnologica applicata al benessere umano LECCO – Oltre 22 milioni di euro per le Università lombarde. msn.com

