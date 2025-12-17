4 milioni di euro per il Politecnico di Lecco | nasce il centro di eccellenza per sport e riabilitazione
Regione Lombardia ha approvato un bilancio di previsione che prevede oltre 22 milioni di euro destinati a cinque atenei, tra cui il Politecnico di Lecco. Di questi, 4 milioni sono stati assegnati alla creazione di un centro di eccellenza dedicato a sport e riabilitazione, segnando un passo importante per lo sviluppo del sistema universitario lombardo.
Un Natale ricco di opportunità per il sistema universitario lombardo. Con l'approvazione del bilancio di previsione, Regione Lombardia ha stanziato oltre 22 milioni di euro destinati a progetti strategici in cinque atenei del territorio. Tra i principali beneficiari spicca il polo di Lecco del. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
