30 mila soldati 30 paesi gli Usa | come sarà la forza multinazionale per la difesa dell’Ucraina

Un'ampia coalizione internazionale si prepara a schierare una forza multinazionale in Ucraina, coinvolgendo circa 30 mila soldati provenienti da 30 paesi. Questa iniziativa mira a rafforzare la difesa ucraina, adottando un meccanismo simile all'articolo 5 della NATO, per garantire maggiore sicurezza e stabilità nella regione in un contesto di crescente tensione globale.

Una forza multinazionale da schierare in Ucraina. Insieme a un meccanismo simile all’ articolo 5 della Nato. E all’impegno a correre in soccorso del partner aggredito. Le garanzie di sicurezza che secondo la formula di Berlino dovrebbero fermare la Russia sono pronte. Con “il sostegno” degli Usa (il famoso backstop ) anche all’interno dei confini ucraini. Chi ne farà parte, e con quali compiti, è ancora presto per dirlo. L’Italia, come previsto, non invierà soldati in Ucraina, benché si sia detta disposta a partecipare in altre forme. Ma in cambio chiedono un vero impegno da parte dell’ Europa. Open.online

