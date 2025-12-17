19 Dicembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 19 dicembre ci accompagna verso la fine dell’anno, portando con sé tradizioni e riflessioni. Tra oroscopi, aneddoti storici e il proverbio del giorno, questa giornata invita a scoprire curiosità e insegnamenti, ricordando che l’inverno si fa sempre più deciso. Un momento per approfondire il nostro percorso e prepararsi al nuovo anno.

Il 19 dicembre è il 353º giorno del calendario gregoriano. Mancano 12 giorni alla fine dell'anno.Proverbio del giorno: Dicembre con la rugiada, inverno con due spade, rigido.Santi del giorno: San Dario di Nicea (Martire)Etimologia: Dario, deriva dal persiano Darayavaush significa "che mantiene il.

