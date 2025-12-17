? Ascolti TV 16 Dicembre 2025 | Sandokan Domina il Prime Time Scotti Batte De Martino
Gli ascolti TV del 16 dicembre 2025 rivelano Sandokan protagonista nel prime time, dominando la serata su Rai 1. La serie kolossal conquista il pubblico e si afferma come evento televisivo di rilievo. Nel frattempo, Canale 5 si aggiudica la sfida dell’Access Prime Time, grazie alla vittoria di Scotti su De Martino, confermando il successo di entrambe le reti.
I dati Auditel confermano il successo della serie kolossal su Rai 1 e premiano Canale 5 nella sfida serrata dell’Access Prime Time.? Prime Time: Il Successo Travolgente di Sandokan La serata di martedì 16 dicembre 2025 ha visto un solo grande protagonista: Sandokan. La serie kolossal trasmessa su Rai 1, con l’acclamato Can Yaman, . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
