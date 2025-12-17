? Ascolti TV 16 Dicembre 2025 | Sandokan Domina il Prime Time Scotti Batte De Martino

Gli ascolti TV del 16 dicembre 2025 rivelano Sandokan protagonista nel prime time, dominando la serata su Rai 1. La serie kolossal conquista il pubblico e si afferma come evento televisivo di rilievo. Nel frattempo, Canale 5 si aggiudica la sfida dell’Access Prime Time, grazie alla vittoria di Scotti su De Martino, confermando il successo di entrambe le reti.

