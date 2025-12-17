? Barbara D’Urso verso la finale di Ballando | Percorso faticoso e attacchi crudeli

Barbara D’Urso si avvicina alla finale di Ballando con un pensiero nostalgico e riflessivo. L’ex conduttrice di Pomeriggio 5 ha condiviso un bilancio sincero della sua esperienza, evidenziando le difficoltà affrontate e le critiche ricevute. Un percorso complesso, segnato da attacchi e polemiche, che ha lasciato un segno profondo, ma che ha anche rafforzato la sua determinazione.

L’ex conduttrice di Pomeriggio 5 traccia un bilancio amaro della sua esperienza nello show di Milly Carlucci, puntando il dito contro le polemiche extra-pista. Barbara D’Urso a pochi giorni dalla finalissima di Ballando con le Stelle, prevista per sabato 20 dicembre, ha rilasciato dichiarazioni forti durante l’ultima puntata di Ballando Segreto, disponibile da oggi, mercoledì . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

