Barbara D'Urso verso la finale di Ballando | Percorso faticoso e attacchi crudeli

Barbara D’Urso si avvicina alla finale di Ballando con un pensiero nostalgico e riflessivo. L’ex conduttrice di Pomeriggio 5 ha condiviso un bilancio sincero della sua esperienza, evidenziando le difficoltà affrontate e le critiche ricevute. Un percorso complesso, segnato da attacchi e polemiche, che ha lasciato un segno profondo, ma che ha anche rafforzato la sua determinazione.

Barbara D'Urso a pochi giorni dalla finalissima di Ballando con le Stelle, prevista per sabato 20 dicembre, ha rilasciato dichiarazioni forti durante l'ultima puntata di Ballando Segreto, disponibile da oggi, mercoledì.

Dalla magistrale esibizione di Barbara D'Urso alla febbre che ha penalizzato Andrea Delogu, i voti della semifinale di Ballando con le Stelle - facebook.com facebook

Barbara D’Urso-Pasquale La Rocca e Andrea Delogu-Nikita Perotti sono le prime due coppie che accedono alla finale di #BallandoConLeStelle x.com

