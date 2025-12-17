? Capodanno 2026 a Roma | Tananai Fabri Fibra e Alessandra Amoroso al Circo Massimo!

Il Capodanno 2026 a Roma si preannuncia imperdibile con un evento speciale al Circo Massimo. Sul palco saliranno Tananai, Fabri Fibra e Alessandra Amoroso, protagonisti di un concerto gratuito per celebrare l’arrivo del nuovo anno. L’evento mira a offrire una festa memorabile, evitando le polemiche dello scorso anno e regalando a cittadini e visitatori un’indimenticabile notte di musica e spettacolo.

Il Cast Stellare per il Concerto di Capodanno Il Concerto di Capodanno 2026 a Roma sarà animato da un trio di artisti di primissimo piano: Tananai, Fabri Fibra

