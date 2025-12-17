?? Edoardo Vianello a La Volta Buona | Ornella Vanoni? Sopravvalutata e non sincera

Edoardo Vianello, ospite a La Volta Buona, ha rivolto parole dure e sorprendenti su Ornella Vanoni, definendola “sopravvalutata e non sincera”. Le sue dichiarazioni, controcorrente e senza filtri, hanno acceso il dibattito, suscitando reazioni contrastanti tra i fan e gli addetti ai lavori. Un commento che mette in discussione un’icona della musica italiana, lasciando spazio a molte riflessioni sulla sua figura e sul rapporto tra artisti.

© Lawebstar.it - ?? Edoardo Vianello a La Volta Buona: "Ornella Vanoni? Sopravvalutata e non sincera" Ospite nel salotto di Caterina Balivo, il cantautore ha espresso un giudizio molto duro e controcorrente sulla collega scomparsa lo scorso 21 novembre. Durante la puntata di oggi, 17 dicembre 2025, di La Volta Buona su Rai 1, Edoardo Vianello ha scosso lo studio con dichiarazioni senza filtri su Ornella Vanoni.

