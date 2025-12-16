Zona Sempione Tra l’amore e la nostalgia

Zona Sempione, tra ricordi e sentimenti, rivela il suo fascino nostalgico. Attraversando corso Sempione e entrando in via Emanuele Filiberto, si riaccendono memorie di tempi passati, di incontri con parenti e di momenti speciali vissuti in questa zona storica di Milano.

Cucchi Da corso Sempione entro in via Emanuele Filiberto, ripensando a tanto tempo fa, quando ci venivo a trovare i miei cari zii. Ho appuntamento con un amico, poeta ed editore, Michele Miano, figlio di Guido, il quale ci ha lasciato nel 2022. Aveva intrapreso negli anni Cinquanta l’attività editoriale che ora, nel nome di lui, Michele prosegue. Mi dice subito: "Noi Miano abitiamo in zona Sempione dal ‘54, quando mio padre era arrivato qui, con il fratello Alessandro, dalla Sicilia e aveva aperto il suo primo ufficio editoriale in corso Sempione, dove abitava. Ora io e la mia famiglia viviamo e abbiamo gli uffici della casa editrice in via Emanuele Filiberto". Ilgiorno.it

