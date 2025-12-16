Zielinski e Bisseck rilanciati la rinascita firmata Chivu | due certezze verso la Supercoppa

L'intervento di Chivu ha dato nuova linfa a Zielinski e Bisseck, rilanciando le loro prestazioni e rafforzando le certezze in vista della Supercoppa. La “cura Chivu” ha permesso ai due giocatori di riconquistare fiducia, assumendo nuove responsabilità e diventando punti fermi nel progetto nerazzurro.

Se la Inter fosse una figura geometrica, sarebbe un quadrato: solida, lineare e con quattro spigoli ben definiti. È l'immagine che meglio racconta la squadra plasmata da Cristian Chivu, allenatore rumeno capace di proteggere il gruppo senza escludere nessuno. Anzi, valorizzando spesso "l'altra Inter", quella dei giocatori meno celebrati o reduci da periodi complicati. In questo contesto si inseriscono Piotr Zielinski, centrocampista polacco di qualità ed esperienza internazionale, e Yann Bisseck, difensore tedesco classe 2000, tra i principali beneficiari della nuova gestione.