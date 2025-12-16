Zero Lavori Pacco la campagna marketing offline di Joinrs che scongiura sorprese indesiderate a Natale e… in azienda

Joinrs lancia “Zero Lavori Pacco”, una campagna marketing offline per evitare sorprese sgradite a Natale e in azienda. Tra sciarpe irritanti, calzini poco entusiasmanti e pigiami di routine, l’obiettivo è rendere i regali più pensati e utili, evitando gli acquisti di ripiego e sorprendendo con idee originali e pratiche.

"Zero Lavori Pacco", la campagna marketing offline di Joinrs che scongiura sorprese indesiderate a Natale e… in azienda Le sciarpe acriliche che pungono, i calzini tristi, l'ennesimo pigiama « che puo? sempre tornare utile ». Sotto Natale siamo bravi a fare slalom: non solo in pista sulla neve, anche provando a scansare i soliti regali. Quelli che apri il pacco e trovi. un pacco. Ma c'e? una bella notizia (e una brutta). Quella bella e? che prima o poi capiranno che di sciarpe, calzini e pigiama ne abbiamo abbastanza. Quella brutta e? che, a volte, un «pacco» lo puo? riservare anche il lavoro. Proprio quello che ti aveva affascinato prima e convinto poi. Ma che non avevi scoperto in tempo perche? « il nastro e i fiocchi » brillavano troppo per farti notare bene cio? che si celava all'interno.

