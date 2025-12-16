Zelensky | ‘non riconosceremo il Donbass come territorio russo’
Durante un vertice a Berlino, il presidente ucraino Zelensky ha ribadito che l’Ucraina non riconoscerà il Donbass come territorio russo, né de jure né de facto. La dichiarazione sottolinea la posizione di Kiev sulla sovranità e integrità territoriale, in un contesto di tensioni crescenti nella regione.
ROMA, 16 DIC – “L’Ucraina non riconoscerà il Donbass come territorio russo, né de jure né de facto”. Lo ha dichiarato – come riporta l’agenzia Unian – il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine del vertice di Berlino. “Non vogliamo rinunciare al nostro Donbass. Gli americani vogliono trovare un compromesso. Imolaoggi.it
Zelensky: "Non riconosceremo il Donbass come territorio della Russia" - "L'Ucraina non riconoscerà il Donbass come territorio russo, né de jure né de facto". altoadige.it
Guerra Ucraina, Zelensky: «Kiev non riconoscerà il Donbass come territorio russo» - «L'Ucraina non riconoscerà il Donbass come territorio russo, né de jure né de facto». ilgazzettino.it
Zelensky, 'non riconosceremo il Donbass come territorio russo'. "Gli americani vogliono compromesso e offrono zona economica libera" - facebook.com facebook