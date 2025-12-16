Zelensky | Il piano di pace sarà presentato a giorni a Mosca Il Cremlino smentisce di aver visionato i dettagli sulle garanzie di sicurezza

Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che il piano di pace sarà presentato a Mosca nei prossimi giorni, dopo aver negoziato con gli Stati Uniti. Tuttavia, il Cremlino ha smentito di aver ancora visionato i dettagli sulle garanzie di sicurezza, mentre le proposte sono in fase di finalizzazione.

Le proposte negoziate con gli Usa su un accordo di pace in Ucraina potrebbero essere finalizzate entro pochi giorni, poi verranno presentate al Cremlino. Sarebbero questi i prossimi passaggi indicati da Volodymyr Zelensky per raggiungere un accordo che possa porre fine all'invasione su larga. Zelensky a Berlino incontra leader europei su piano di pace. Tra gli altri, Giorgia Meloni - (Agenzia Vista) Il Presidente ucraino Zelensky a Berlino per incontrare leader europei sul piano di pace.

Piano di Pace di Zelensky: La Strategia Ucraina per Porre Fine al Conflitto - Il Presidente Zelensky si appresta a presentare un piano di pace agli Stati Uniti, a seguito di significative consultazioni in Europa. notizie.it

Gli Stati Uniti non sono disposti a compromessi con Kiev sul piano di pace, spiega il WSJ mentre a Berlino è in corso il vertice tra Usa, Ucraina e big europei: per Mosca la rinuncia di Kiev alla Nato è la pietra angolare dei negoziati, punto su cui Zelensky pare x.com

Zelensky, Witkoff e Kushner accolti da Merz a Berlino, il tavolo per sbloccare il piano di pace. Il presidente dell'Ucraina cerca il supporto americano sulla "opzione coreana". Il Cremlino frena: "Mai discussa". L'esercito di Kiev intanto rivendica attacchi a raffineri - facebook.com facebook

