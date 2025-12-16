Zelensky | ‘gli asset russi vanno usati per difendersi’

Zelensky sottolinea l’importanza di utilizzare gli asset russi come strumenti di difesa e insiste sulla necessità di garanzie di sicurezza durante i colloqui di pace. Per l’Ucraina, è fondamentale assicurare che la Russia non possa attaccare nuovamente in futuro, richiedendo un processo che preveda responsabilità e garantizioni internazionali solide.

I colloqui non riguardano "solo un cessate il fuoco, ma anche garanzie di sicurezza" per garantire che la Russia non possa attaccare di nuovo l'Ucraina tra qualche anno, "i criminali non cambiano da un giorno all'altro", e quindi il processo di pace richiede forti garanzie internazionali per l'Ucraina, affinché vi sia una "vera responsabilità".

