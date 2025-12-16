Zelensky e i militari europei per Kiev | Molti paesi pronti ad aiutarci A giorni piano di pace per Mosca Putin | Niente tregua di Natale

Il conflitto in Ucraina si intensifica con l’appoggio internazionale a Kiev, tra pianificazione di un piano di pace e un monitoraggio sotto l’egida degli Stati Uniti. I paesi europei si preparano a un ruolo attivo con contingenti militari e garanzie di assistenza, mentre Mosca respinge la possibilità di una tregua natalizia.

Un meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco sotto l’occhio degli Usa, una forza multinazionale formata da contingenti europei anche dentro i confini dell’Ucraina, garanzie vincolanti di assistenza – anche militare – dei Paesi occidentali in caso di futuri attacchi russi. Sono le garanzie di sicurezza che europei e americani sono finalmente riusciti a sigillare per Kiev dopo mesi di negoziati (e divisioni). «Abbiamo trovato la quadra sul 90% delle questioni, ha esultato ieri la Casa Bianca, mentre Donald Trump sottolineava come «non siamo mai stati così vicini» al cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. Open.online

Kiev, incontro Zelensky-Costa dal Portogallo 250 milioni di euro all'Ucraina

Zelensky si prepara a concessioni dolorose. Lo scossone di Trump toglie i territori dai desiderata di Kiev - Macron, Merz e Starmer sentono Trump, in vista della coalizione dei volenterosi. huffingtonpost.it