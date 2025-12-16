Zelensky e i militari europei per Kiev | Molti paesi pronti ad aiutarci A giorni piano di pace per Mosca Putin | Niente tregua di Natale
Il conflitto in Ucraina si intensifica con l’appoggio internazionale a Kiev, tra pianificazione di un piano di pace e un monitoraggio sotto l’egida degli Stati Uniti. I paesi europei si preparano a un ruolo attivo con contingenti militari e garanzie di assistenza, mentre Mosca respinge la possibilità di una tregua natalizia.
Un meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco sotto l’occhio degli Usa, una forza multinazionale formata da contingenti europei anche dentro i confini dell’Ucraina, garanzie vincolanti di assistenza – anche militare – dei Paesi occidentali in caso di futuri attacchi russi. Sono le garanzie di sicurezza che europei e americani sono finalmente riusciti a sigillare per Kiev dopo mesi di negoziati (e divisioni). «Abbiamo trovato la quadra sul 90% delle questioni, ha esultato ieri la Casa Bianca, mentre Donald Trump sottolineava come «non siamo mai stati così vicini» al cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. Open.online
Kiev, incontro Zelensky-Costa dal Portogallo 250 milioni di euro all'Ucraina
Zelensky si prepara a concessioni dolorose. Lo scossone di Trump toglie i territori dai desiderata di Kiev - Macron, Merz e Starmer sentono Trump, in vista della coalizione dei volenterosi. huffingtonpost.it
Zelensky: 'Gli Usa vogliono il ritiro dal Donbass, ma serve un referendum' - Volodymyr Zelensky, incontrando i giornalisti a Kiev, ha confermato che le trattative di pace sono incagliate principalmente sul destino del ... ansa.it
La Casa Bianca sarebbe pronta a fornire a Zelensky garanzie di sicurezza sul modello della Nato. Soluzione proposta a più riprese dal premier, contrario all’invio di militari. di @RicoAlessandro x.com
L'Ucraina in difficoltà sul terreno, il presidente Zelensky si mostra al fronte con questo video per rivendicare la ripresa di alcuni quartieri della città di Kupiansk, che la Russia aveva conquistato. I successi militari sono fondamentali soprattutto in questa fase in c - facebook.com facebook
