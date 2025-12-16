Zelensky a Berlino incontra la Presidente del Bundestag tedesco Yulia Kloeckner – Il video

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si trova a Berlino per incontri con i leader europei sul piano di pace. Accolto al Bundestag dalla presidente Yulia Kloeckner, l'incontro bilaterale si inserisce in un contesto di dialogo e diplomazia per rafforzare il sostegno internazionale alla causa ucraina.

(Agenzia Vista) Berlino, 16 dicembre 2025 Il Presidente ucraino Zelensky a Berlino per incontrare i leader europei sul piano di pace, ricevuto al Bundestag dalla la Presidente Yulia Kloeckner per un bilaterale. Telegram Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online

