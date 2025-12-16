Zelensky a Berlino incontra la Presidente del Bundestag tedesco Yulia Kloeckner – Il video
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si trova a Berlino per incontri con i leader europei sul piano di pace. Accolto al Bundestag dalla presidente Yulia Kloeckner, l'incontro bilaterale si inserisce in un contesto di dialogo e diplomazia per rafforzare il sostegno internazionale alla causa ucraina.
(Agenzia Vista) Berlino, 16 dicembre 2025 Il Presidente ucraino Zelensky a Berlino per incontrare i leader europei sul piano di pace, ricevuto al Bundestag dalla la Presidente Yulia Kloeckner per un bilaterale. Telegram Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online
Zelensky a Berlino incontra leader europei su piano di pace. Tra gli altri, Giorgia Meloni - (Agenzia Vista) Berlino, 16 dicembre 2025 Il Presidente ucraino Zelensky a Berlino per incontrare leader europei sul piano di pace. la7.it
I negoziati a Berlino con Zelensky si chiudono con “progressi reali” e un impegno europeo, ma sul tavolo restano l’impazienza di Trump e le condizioni del Cremlino. E un’altra bozza di accordo che rischia di saltare L’articolo di David Carretta Otto ore di n - facebook.com facebook
Proseguono a Berlino gli incontri tra i leader europei e Zelensky. Lavoro: la difficoltà di imprese e quelle dei lavoratori. Ne parliamo con #MarcoMinniti #FrancescoPaoloCapone @Giul_Granato #MarcoRevelli @sandroiacometti #ReStart con @AnnalisaBruchi x.com
