Zambo Anguissa potrebbe anticipare il suo rientro | buone notizie per Conte

Zambo Anguissa potrebbe tornare in campo prima del previsto, portando ottime notizie per il Napoli e l'allenatore Conte. Le sue condizioni stanno migliorando, e i segnali provenienti da Castel Volturno indicano un recupero positivo del centrocampista camerunense, rafforzando le speranze di una sua pronta reintegrazione nella squadra.

Le condizioni di Frank Zambo Anguissa continuano a migliorare e da Castel Volturno arrivano segnali incoraggianti sul percorso di recupero del centrocampista camerunense. Dopo settimane di apprensione, lo staff medico del Napoli registra progressi significativi che potrebbero consentire al giocatore di anticipare il rientro in campo rispetto alle previsioni iniziali. Una notizia che restituisce fiducia .

