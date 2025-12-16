Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, ha espresso apprezzamento per le dichiarazioni di Matteo Salvini sulla Russia, definendole “indiscutibili”. La sua presa di posizione si basa su un’intervista recente del leader italiano, evidenziando un riconoscimento ufficiale delle sue parole e un coinvolgimento diplomatico tra Italia e Russia.

© Tpi.it - Zakharova elogia Salvini: “Le sue parole sulla Russia sono indiscutibili”

La portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova riprende un’intervista di Matteo Salvini e plaude alle sue parole. “Il vice primo ministro italiano Matteo Salvini: ‘Se Hitler e Napoleone non sono riusciti a mettere in ginocchio Mosca con le loro campagne in Russia, è improbabile che Kaya Kallas, Macron, Starmer e Merz abbiano successo’. Il paragone è esatto, la conclusione è indiscutibile”, scrive la portavoce sul suo canale Telegram. Zakharova fa riferimento, in particolare, a un’analisi sulla guerra in Ucraina espressa da Salvini nel corso di un’intervista rilasciata al programma tv Quarta Repubblica, in onda su Rete 4. Tpi.it

