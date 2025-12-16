Il Carpi ha presentato una formale protesta alla Lega Pro riguardo alle decisioni arbitrali di Michele Maccorin nella partita contro il Pordenone, evidenziando quattro episodi controversi che hanno influenzato l'esito della gara. La richiesta mira a chiarire le modalità di valutazione e l'uso del VAR in situazioni cruciali durante l'incontro.

© Ilrestodelcarlino.it - Zagnoni, 9 punti di sutura al volto

Il Carpi come anticipato ha inviato ieri pomeriggio in Lega Pro la lettera di protesta formale per chiedere delucidazioni sulla direzione di gara di Michele Maccorin di Pordenone circa le decisioni prese dal fischietto friulano e l’uso del Fvs nella gara di Forlì: quattro in tutto gli episodi sotto la lente biancorossa, il fallo su Figoli che ha dato il via all’1-0 di Macrì e sul quale dopo la card biancorossa l’arbitro ha deciso di non intervenire, la spinta alle spalle di Tcheuna (che poi tocca col braccio, qui il Forlì aveva mandato con la carda Maccorin al monitor chiedendo un rigore) da cui nasce il corner del 2-1 forlivese, quindi il fuorigioco inesistente fischiato a Cortesi dopo essere stato falciato da ultimo uomo da Elia, segnalazione che ha impedito al Carpi di poter usare la seconda card per trasformare il giallo mostrato dall’arbitro in rosso per "Dogso" e infine l’entrata killer di Farinelli sulla tibia di Rosetti, anche questa non sanzionata nemmeno dopo la review. Ilrestodelcarlino.it

Zagnoni, 9 punti di sutura al volto - Il Carpi come anticipato ha inviato ieri pomeriggio in Lega Pro la lettera di protesta formale per chiedere delucidazioni ... ilrestodelcarlino.it